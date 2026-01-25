Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne zasady przyznawania dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby 60+?

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Jakie warunki muszą spełniać osoby wnioskujące o dofinansowanie?

Ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia weszła w życie 1 czerwca 2025 r. (zastąpiła pochodzącą z 2004 r. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Dokument określa m.in., kto w Polsce może zarejestrować się jako osoba bezrobotna, komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, w jakiej wysokości i przez jak długi czas. Zapisano w niej również, na jakie inne formy wsparcia mogą liczyć osoby bezrobotne, poszukujące pracę, ale też takie, które nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy.

Reklama Reklama

Wejście w życie nowej ustawy to realizacja jednego z kamieni milowych KPO. W trakcie prac nad projektem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uzasadniało, że celem ustawy jest „kompleksowa modernizacja instytucji polskiego rynku pracy, poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki. Celem tych działań jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w Polsce, przede wszystkim na miejscach pracy wysokiej jakości oraz dostosowanie potencjału kadrowego Polski do potrzeb gospodarki, przechodzącej zmiany strukturalne wynikające z postępu technologicznego i cyfrowego, transformacji energetycznej i procesów demograficznych”.

Dofinansowanie do pensji seniora – kluczowe zasady

Zgodnie z nową ustawą pracodawcy i przedsiębiorcy mogą ubiegać się w urzędach pracy o dofinansowanie za zatrudnienie osób w wieku emerytalnym. – Jest to nowy instrument, którego celem jest zachęcenie do zatrudniania osób w grupie wiekowej 60+. Jest on skierowany do pracodawców lub przedsiębiorców, którzy zatrudnią osobę, która ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny – wyjaśnia MRPiPS odpowiadając na pytania „Rzeczpospolitej” – Dofinansowanie przyznaje starosta i przysługuje ono za osobę, która wcześniej została zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujący pracy. Przysługuje ono w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego poszukującego pracy (obecnie 2403 zł).

Reklama Reklama

Ministerstwo tłumaczy, że umowa o dofinansowanie jest zawierana na okres do 12 miesięcy i udzielane jest ono naprzemiennie, tzn. za jeden miesiąc pracodawca lub przedsiębiorca dostaje dofinansowanie za zatrudnienie seniora, ale w kolejnym miesiącu jest obowiązany utrzymać w zatrudnieniu seniora samodzielnie, bez otrzymania jakiegokolwiek wsparcia, po czym znowu może otrzymać refundację na kolejny miesiąc itd. Dofinansowanie może być przyznane, o ile senior nie był zatrudniony lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy (bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako poszukujący pracy w urzędzie pracy).

W jaki sposób pracodawca może starać się o przyznanie dofinansowania?

Oficjalny portal publicznych służb zatrudnienia (psz.praca.gov.pl) wyjaśnia, że pracodawca chcący otrzymać dofinansowanie do pensji zatrudnionego przez siebie seniora powinien złożyć wniosek do urzędu pracy. O dofinansowanie nie może ubiegać się podmiot, w przypadku którego osoby go reprezentujące lub osoby nim zarządzające w okresie ostatnich 2 lat były prawomocnie skazane za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

Wniosku nie może też składać podmiot, który na dzień złożenia wniosku zalega:

z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne;

z opłacaniem innych danin publicznych.

„Do wniosku należy dołączyć oświadczenia o spełnieniu warunków wskazanych powyżej tj. o niezaleganiu z daninami publicznymi i niekaralności za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym” – czytamy.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu poszukującego pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca otrzymane środki za ostatni miesiąc przysługiwania dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty otrzymanych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

„Jednocześnie w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego albo poszukującego pracy przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu porefundacyjnego, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca tylko 50 proc. łącznej kwoty do zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty” – czytamy.

Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy – co to znaczy?

Zgodnie z ustawą o rynku pracy poszukujący pracy to osoba, która ukończyła 18 lat i poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Możliwość zarejestrowania się jako osoba poszukująca pracy dotyczy nie tylko obywateli Polski, ale też cudzoziemców „poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…)”.