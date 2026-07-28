Jakich elementów nie można pominąć w projekcie budżetu?

- Burmistrz opracowuje projekt nowej uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta. W projekcie wskazano podstawowe elementy budżetu, tj. dochody i wydatki, przy czym szczegółowo wyodrębniono jedynie wydatki bieżące i majątkowe. Czy w uchwale należy również określić podział dochodów, czy wystarczające będzie odesłanie w tym zakresie do przepisów ustawy o finansach publicznych?

Podany stan faktyczny ma związek ze specjalną uchwałą przyjmowaną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) – uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności: