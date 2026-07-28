Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jakich elementów nie można pominąć w projekcie budżetu?

Rada gminy nie może poprzestać na wyodrębnieniu wydatków bieżących i majątkowych. Uchwała określająca tryb prac nad projektem budżetu powinna również przewidywać podział dochodów zgodny z ustawą o finansach publicznych.

Publikacja: 28.07.2026 05:50

Jakich elementów nie można pominąć w projekcie budżetu?

Jakich elementów nie można pominąć w projekcie budżetu?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Burmistrz opracowuje projekt nowej uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta. W projekcie wskazano podstawowe elementy budżetu, tj. dochody i wydatki, przy czym szczegółowo wyodrębniono jedynie wydatki bieżące i majątkowe. Czy w uchwale należy również określić podział dochodów, czy wystarczające będzie odesłanie w tym zakresie do przepisów ustawy o finansach publicznych?

Podany stan faktyczny ma związek ze specjalną uchwałą przyjmowaną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) – uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama