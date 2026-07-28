Łódzkie. Ponad 42 mln zł na rozwój mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego

Samorządy z województwa łódzkiego oraz podmioty realizujące w ich imieniu zadania publiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji zwiększających zasób mieszkań komunalnych i socjalnych. Nabór jest prowadzony w ramach działania 16.1 „Dostępne mieszkalnictwo” programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027”. Celem wsparcia jest poprawa dostępu do przystępnych cenowo mieszkań. W praktyce oznacza to możliwość finansowania budowy nowych budynków, prac w istniejących wielorodzinnych budynkach komunalnych, a także adaptowania obiektów, które dotychczas nie pełniły funkcji mieszkalnych (preferowane jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury).