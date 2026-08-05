Interes prawny w zaskarżeniu uchwał i zarządzeń

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2026 r. poz. 662 ze zm.; dalej: u.s.g.) zawiera regulację chroniącą osoby, których interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. Osoby takie mogą zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Skargę można wnieść w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę. Skargi nie można wnieść, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i ją oddalił (art. 101 ust. 1–2a u.s.g.).