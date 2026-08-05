Brak decyzji, realny skutek – nowe przepisy o milczącej zgodzie

Ustawa z 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (DzU z 2026 r. poz. 875) wprowadza jedną z najgłębszych zmian w polskim postępowaniu administracyjnym ostatnich lat. Ustawa rozszerza stosowanie milczącego załatwienia sprawy na 17 różnych ustaw. Umorzenie zaległości podatkowych, ulgi w podatku rolnym, zezwolenia na transport drogowy, organizacja imprez masowych, wpisy do rejestrów instytucji płatniczych, przedłużenia zezwoleń na zbieranie odpadów – w każdej z tych spraw brak reakcji organu w ustawowym terminie będzie od grudnia 2026 r. oznaczał, że wniosek strony został załatwiony pozytywnie. Instytucja, która przez lata pozostawała procesową ciekawostką na marginesie art. 122a k.p.a., staje się jednym z filarów codziennego kontaktu obywatela z administracją. I właśnie dlatego warto spojrzeć na nią nie tylko jako na narzędzie deregulacyjne, lecz także jako źródło poważnych wyzwań – dla organów, stron i pełnomocników, którzy będą musieli nauczyć się operować w rzeczywistości, w której brak decyzji sam w sobie jest decyzją.