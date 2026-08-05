Bez jasnej przyczyny nie można ograniczać swobód działalności

Dbanie o budżet państwa i tropienie nadużyć podatkowych to jedno z ważniejszych zadań skarbówki. Trzeba je jednak realizować rozsądnie i z umiarem. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu z 21 maja 2026 r.

Na tropie zaległości