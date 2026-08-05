Rzeczpospolita
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Bez jasnej przyczyny nie można ograniczać swobód działalności

Z odmowy rejestracji VAT należy korzystać tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem proporcjonalności wobec stwierdzonych albo przewidywanych naruszeń.

Publikacja: 05.08.2026 06:00

Bez jasnej przyczyny nie można ograniczać swobód działalności

Bez jasnej przyczyny nie można ograniczać swobód działalności

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Dbanie o budżet państwa i tropienie nadużyć podatkowych to jedno z ważniejszych zadań skarbówki. Trzeba je jednak realizować rozsądnie i z umiarem. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu z 21 maja 2026 r.

Na tropie zaległości

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