Rzeczpospolita
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Ograniczanie mobilności pracowników jako naruszenie prawa konkurencji

Swoboda w pozyskiwaniu pracowników, ustalaniu wynagrodzeń i budowaniu warunków zatrudnienia nie może być zastępowana uzgodnieniami, które podkopują rywalizację między firmami.

Publikacja: 06.08.2026 05:10

Ograniczanie mobilności pracowników jako naruszenie prawa konkurencji

Ograniczanie mobilności pracowników jako naruszenie prawa konkurencji

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Maciej Cupryś

Prawo konkurencji kojarzy się przedsiębiorcom przede wszystkim z cenami, podziałem klientów, relacjami z dostawcami i wymianą informacji handlowych. Znacznie rzadziej dostrzegane jest to, że jego reguły obejmują również rynek pracy. Przedsiębiorcy konkurują bowiem nie tylko o kontrakty i odbiorców swoich usług, lecz także o pracowników, ich kompetencje, doświadczenie, dyspozycyjność i zaangażowanie. Z tej perspektywy wynagrodzenie stanowi cenę pozyskania pracy, a pracownik jest uczestnikiem rynku, o którego przedsiębiorcy powinni konkurować samodzielnie. Jeżeli kilku pracodawców uzgadnia, że nie będzie wzajemnie rekrutować swoich pracowników, nie zaoferuje wynagrodzeń powyżej określonego poziomu albo wspólnie ograniczy skalę podwyżek i zakres oferowanych benefitów, rynek pracy przestaje działać niezależnie. Zamiast konkurować o personel, przedsiębiorcy zaczynają koordynować swoje zachowania.

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