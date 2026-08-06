Ograniczanie mobilności pracowników jako naruszenie prawa konkurencji

Prawo konkurencji kojarzy się przedsiębiorcom przede wszystkim z cenami, podziałem klientów, relacjami z dostawcami i wymianą informacji handlowych. Znacznie rzadziej dostrzegane jest to, że jego reguły obejmują również rynek pracy. Przedsiębiorcy konkurują bowiem nie tylko o kontrakty i odbiorców swoich usług, lecz także o pracowników, ich kompetencje, doświadczenie, dyspozycyjność i zaangażowanie. Z tej perspektywy wynagrodzenie stanowi cenę pozyskania pracy, a pracownik jest uczestnikiem rynku, o którego przedsiębiorcy powinni konkurować samodzielnie. Jeżeli kilku pracodawców uzgadnia, że nie będzie wzajemnie rekrutować swoich pracowników, nie zaoferuje wynagrodzeń powyżej określonego poziomu albo wspólnie ograniczy skalę podwyżek i zakres oferowanych benefitów, rynek pracy przestaje działać niezależnie. Zamiast konkurować o personel, przedsiębiorcy zaczynają koordynować swoje zachowania.