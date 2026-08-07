Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Skąd biorą się spory po sprzedaży firmy i jak ich uniknąć?

W transakcjach M&A największe ryzyka często ujawniają się dopiero po zamknięciu sprzedaży. O tym, czy skończy się ona sukcesem czy wieloletnim sporem, często decyduje treść umowy.

Publikacja: 07.08.2026 04:30

Skąd biorą się spory po sprzedaży firmy i jak ich uniknąć?

Skąd biorą się spory po sprzedaży firmy i jak ich uniknąć?

Foto: Adobe Stock

Karol Sowa, Michał Skrzypek, Mateusz Kunecki

SPIS TREŚCI

  1. Naruszenie oświadczeń przy sprzedaży firmy
  2. Jak ograniczyć odpowiedzialność sprzedającego w transakcji M&A?
  3. Locked Box czy Completion Accounts – jak uniknąć sporów o cenę transakcji M&A?
  4. Zakaz konkurencji po transakcji M&A – roszczenia, kary i wyłączenia
  5. Podsumowanie

Sprzedaż firmy to dla większości przedsiębiorców wydarzenie, które zdarza się tylko raz w życiu. Lata budowania biznesu zwieńczone zostają podpisaniem umowy i otrzymaniem ceny sprzedaży. Wielu sprzedających traktuje ten moment jako symboliczne zakończenie pewnego etapu. W praktyce jednak wbrew pozorom niejednokrotnie jest to dopiero początek – okresu, w którym mogą ujawnić się spory dotyczące rozliczenia transakcji, odpowiedzialności sprzedającego za stan prawny i faktyczny spółki na moment przejścia własności czy też sposobu wykonania postanowień umowy sprzedaży. Transakcje M&A należą do najbardziej złożonych przedsięwzięć prawnych i biznesowych. Często wielomilionowa wartość transakcji, bardzo rozbudowana dokumentacja oraz szczegółowe mechanizmy rozliczeń oraz zasady odpowiedzialności sprawiają, że nawet starannie przygotowana sprzedaż nie eliminuje ryzyka sporu między stronami.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama