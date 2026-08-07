Skąd biorą się spory po sprzedaży firmy i jak ich uniknąć?

Sprzedaż firmy to dla większości przedsiębiorców wydarzenie, które zdarza się tylko raz w życiu. Lata budowania biznesu zwieńczone zostają podpisaniem umowy i otrzymaniem ceny sprzedaży. Wielu sprzedających traktuje ten moment jako symboliczne zakończenie pewnego etapu. W praktyce jednak wbrew pozorom niejednokrotnie jest to dopiero początek – okresu, w którym mogą ujawnić się spory dotyczące rozliczenia transakcji, odpowiedzialności sprzedającego za stan prawny i faktyczny spółki na moment przejścia własności czy też sposobu wykonania postanowień umowy sprzedaży. Transakcje M&A należą do najbardziej złożonych przedsięwzięć prawnych i biznesowych. Często wielomilionowa wartość transakcji, bardzo rozbudowana dokumentacja oraz szczegółowe mechanizmy rozliczeń oraz zasady odpowiedzialności sprawiają, że nawet starannie przygotowana sprzedaż nie eliminuje ryzyka sporu między stronami.