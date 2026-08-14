Rzeczpospolita
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Jak skutecznie przygotować się do sprzedaży biznesu?

Sprzedaż firmy to proces, który warto zaplanować z dużym wyprzedzeniem. O sukcesie transakcji decydują nie tylko wyniki finansowe, lecz także porządek prawny, podatkowy i organizacyjny.

Publikacja: 14.08.2026 05:40

Jak skutecznie przygotować się do sprzedaży biznesu?

Jak skutecznie przygotować się do sprzedaży biznesu?

Foto: Adobe Stock

Damian Libertowski

SPIS TREŚCI

  1. Sprzedaż udziałów czy aktywów spółki?
  2. Dlaczego warto przeprowadzić vendor due diligence przed sprzedażą firmy?
  3. Kiedy i jak sprzedać firmę z zyskiem? Kluczowe zasady
  4. Sprzedaż firmy a rola właściciela. Jak przekazać wiedzę i procesy?
  5. Opodatkowanie sprzedaży firmy i udziałów – jak uniknąć błędów?
  6. Sprzedaż firmy i co dalej? Jak zaplanować życie po transakcji
  7. Jak sprzedać firmę bez straty? Rola Vendor Due Diligence

Firmy są sprzedawane z wielu powodów i na różnych etapach rozwoju. Dla jednych właścicieli sprzedaż oznacza realizację wieloletniej strategii i częściowe lub całkowite wyjście z inwestycji. Inni poszukują partnera, który pomoże przyspieszyć rozwój, przygotowują biznes do sukcesji, porządkują strukturę właścicielską lub odpowiadają na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i osobiste. Choć motywacje i scenariusze bywają bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne – odpowiednie przygotowanie firmy do procesu sprzedaży znacząco zwiększa szanse na sprawne przeprowadzenie transakcji i osiągnięcie zakładanych celów, w tym określonego poziomu ceny. Co istotne, niezależnie od tego, w jakim modelu przeprowadzimy transakcję oraz od wielkości naszego biznesu, bezwzględnie taki proces powinien być poprzedzony odpowiednimi przygotowaniami. W tym artykule przedstawiam najważniejsze obszary, o które warto zadbać jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z potencjalnymi inwestorami lub nabywcami.

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