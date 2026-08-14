Jak skutecznie przygotować się do sprzedaży biznesu?

Firmy są sprzedawane z wielu powodów i na różnych etapach rozwoju. Dla jednych właścicieli sprzedaż oznacza realizację wieloletniej strategii i częściowe lub całkowite wyjście z inwestycji. Inni poszukują partnera, który pomoże przyspieszyć rozwój, przygotowują biznes do sukcesji, porządkują strukturę właścicielską lub odpowiadają na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i osobiste. Choć motywacje i scenariusze bywają bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne – odpowiednie przygotowanie firmy do procesu sprzedaży znacząco zwiększa szanse na sprawne przeprowadzenie transakcji i osiągnięcie zakładanych celów, w tym określonego poziomu ceny. Co istotne, niezależnie od tego, w jakim modelu przeprowadzimy transakcję oraz od wielkości naszego biznesu, bezwzględnie taki proces powinien być poprzedzony odpowiednimi przygotowaniami. W tym artykule przedstawiam najważniejsze obszary, o które warto zadbać jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z potencjalnymi inwestorami lub nabywcami.