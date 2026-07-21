Czy można zostać producentem wyrobów akcyzowych mimo woli?
Chemiczne procesy technologiczne nieraz mogą prowadzić do
wytworzenia substancji będących alkoholem czy też smarem. A takie
substancje podlegają już podatkowi akcyzowemu. Czy zatem należy
odprowadzać od nich tę daninę?
Z takim właśnie
problemem zmierzyła się spółka produkująca smołę z biomasy
drzewnej. W procesie produkcyjnym oprócz tego surowca używa też
oleju bazowego, klasyfikowanego według Nomenklatury Scalonej jako CN
2710 19 99. To wyrób akcyzowy, a podatek ten jest zawarty w cenie
kupna. Olej ten jest używany w procesie produkcyjnym, ale nie znika
– jego niewielkie ilości powstają też jako produkt uboczny. Po
zakończeniu procesu produkcyjnego jest niszczony.