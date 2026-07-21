Rzeczpospolita
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Producent akcyzowy mimo woli? To się zdarza, nie zawsze trzeba płacić podatek

Uboczny produkt w procesie technologicznym nie musi podlegać akcyzie, nawet jeśli jest wyrobem akcyzowym.

Publikacja: 21.07.2026 14:35

Chemiczne procesy technologiczne nieraz mogą prowadzić do wytworzenia substancji będących alkoholem

Chemiczne procesy technologiczne nieraz mogą prowadzić do wytworzenia substancji będących alkoholem czy też smarem. A takie substancje podlegają już podatkowi akcyzowemu.

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Czy można zostać producentem wyrobów akcyzowych mimo woli? Chemiczne procesy technologiczne nieraz mogą prowadzić do wytworzenia substancji będących alkoholem czy też smarem. A takie substancje podlegają już podatkowi akcyzowemu. Czy zatem należy odprowadzać od nich tę daninę?

Z takim właśnie problemem zmierzyła się spółka produkująca smołę z biomasy drzewnej. W procesie produkcyjnym oprócz tego surowca używa też oleju bazowego, klasyfikowanego według Nomenklatury Scalonej jako CN 2710 19 99. To wyrób akcyzowy, a podatek ten jest zawarty w cenie kupna. Olej ten jest używany w procesie produkcyjnym, ale nie znika – jego niewielkie ilości powstają też jako produkt uboczny. Po zakończeniu procesu produkcyjnego jest niszczony.

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