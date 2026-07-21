Czy powiat jest płatnikiem PIT od wynagrodzenia rodzin zastępczych?

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego. Starosta natomiast jest członkiem i przewodniczącym zarządu powiatu (który jest organem powiatu). Jednym z zadań powiatu, wynikającym z ustawy o samorządzie powiatowym jest wspieranie rodziny i pieczy zastępczej. Natomiast zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organem właściwym do podejmowania czynności jest starosta. Zadania starosty wykonywane są przy pomocy powołanej do tego celu jednostki budżetowej powiatu – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [dalej: PCPR]. PCPR ma własną strukturę organizacyjną, regulamin i jest reprezentowane przez dyrektora PCPR. W zakresie tworzenia rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych zawiera się umowę zlecenia, której stronami są odpowiednio osoby prowadzące rodzinny dom dziecka/sprawujące funkcje rodziny zastępczej zawodowej oraz starosta, z którego upoważnienia działa dyrektor PCPR. Podmiotem faktycznie dokonującym wypłat świadczeń wynikających z zawartych umów ze zleceniobiorcami będzie PCPR.