Rzeczpospolita
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Czy fiskus zapłaci za przewlekłość APA

Choć decyzja APA to najlepsza ochrona przed zakwestionowaniem rozliczenia cen transferowych, trzeba czekać na nią bardzo długo. W pewnych sytuacjach podatnik może jednak ubiegać się o rekompensatę za skutki urzędowego opóźnienia.

Publikacja: 13.07.2026 05:50

Czy fiskus zapłaci za przewlekłość APA

Czy fiskus zapłaci za przewlekłość APA

Foto: Adobe Stock

Aleksander Świątek

W praktyce coraz częściej się zdarza, że przedsiębiorca działający w grupie kapitałowej składa wniosek o uprzednie porozumienie cenowe (APA), aby zabezpieczyć przyszłe rozliczenia cen transferowych. Do czasu zakończenia procedury podatnik stosuje przyjętą metodologię cenową, rozlicza CIT na bieżąco, ponosi koszty postępowania i funkcjonuje w warunkach niepewności co do ostatecznej akceptacji modelu przez administrację.

Ustawa przewiduje zakończenie postępowania APA w terminie 6, 12 albo 18 miesięcy, w zależności od jego rodzaju. W praktyce terminy te często ulegają znacznemu wydłużeniu, przy czym przyczyny mogą zarówno mieć charakter obiektywny (złożoność modelu, elementy transgraniczne), jak i leżeć po stronie organu. Z perspektywy biznesowej powstaje więc pytanie, czy przedłużające się postępowanie APA może powodować po stronie państwa jakiekolwiek konsekwencje finansowe.

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