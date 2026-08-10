Rzeczpospolita
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Kiedy dom pracownika staje się zakładem podatkowym

Wykonywanie przez pracownika pracy z terytorium innego państwa nie przesądza o powstaniu zakładu podatkowego. Decyduje to, czy miejsce to stanowi faktyczne centrum wykonywania działalności firmy i czy istnieje uzasadnienie biznesowe dla takiej struktury pracy.

Publikacja: 10.08.2026 05:20

Kiedy dom pracownika staje się zakładem podatkowym

Kiedy dom pracownika staje się zakładem podatkowym

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pędracka-Znamiec, Weronika Ostrowska

SPIS TREŚCI

  1. Czym jest zakład podatkowy
  2. Praca zdalna w świetle nowych wytycznych OECD
  3. Zakład podatkowy – kryterium czasowe
  4. Zakład podatkowy – kryterium gospodarcze
  5. Charakter pobytu pracownika za granicą
  6. Praca zdalna z zagranicy a zakład podatkowy – przykłady
  7. Komentarz

Pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób organizacji pracy, przyspieszając rozwój modeli zdalnych oraz hybrydowych. Wprawdzie część pracowników powróciła do pracy stacjonarnej, jednak elastyczność miejsca wykonywania obowiązków stała się elementem polityki zatrudnienia.

Równolegle, od kilku lat obserwuje się rosnącą popularność transgranicznych modeli zatrudnienia. Pracodawcy coraz chętniej angażują specjalistów z innych państw, którzy wykonują swoje obowiązki zdalnie z miejsca zamieszkania. Spotykane są również sytuacje, w których pracownicy, za zgodą pracodawcy, czasowo realizują pracę z zagranicy, przebywając poza krajem zatrudnienia. Rozwiązania te, choć z perspektywy biznesowej zwiększają dostęp do talentów i wykwalifikowanych kadr, stwarzają jednocześnie ryzyka podatkowe.

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