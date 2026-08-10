Rzeczpospolita
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Mimo wyroku TSUE termin odliczenia VAT na razie bez zmian

Do czasu zakończenia kontroli wyrok TSUE w sprawie T-689/24 jest nieskuteczny. Podatnicy nie mogą się powoływać się na to orzeczenie w celu realizacji prawa do odliczenia VAT w innym terminie niż wynikający z krajowych przepisów.

Publikacja: 10.08.2026 05:10

Mimo wyroku TSUE termin odliczenia VAT na razie bez zmian

Mimo wyroku TSUE termin odliczenia VAT na razie bez zmian

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Zasadę tę stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy o VAT).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez małego podatnika, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik zapłacił za te towary i usługi (art. 86 ust. 10e ustawy o VAT).

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