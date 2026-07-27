Przedsiębiorca odliczy VAT od kampera

Podatek naliczony od nabycia kampera, który ma być używany do celów mieszanych, stanowi 50 proc. VAT z faktury zakupu, jeżeli dopuszczana masa całkowita kampera nie przekracza 3,5 tony. Jeżeli jest wyższa, to podatnik odliczy cały VAT.
W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych (art. 86a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).
Działalność mieszana a wysokość odliczenia VAT
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