Rzeczpospolita
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Przedsiębiorca odliczy VAT od kampera

Podatek naliczony od nabycia kampera, który ma być używany do celów mieszanych, stanowi 50 proc. VAT z faktury zakupu, jeżeli dopuszczana masa całkowita kampera nie przekracza 3,5 tony. Jeżeli jest wyższa, to podatnik odliczy cały VAT.

Publikacja: 27.07.2026 04:50

Przedsiębiorca odliczy VAT od kampera

Przedsiębiorca odliczy VAT od kampera

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych (art. 86a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Działalność mieszana a wysokość odliczenia VAT

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