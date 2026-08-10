Rzeczpospolita
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Skarbówka akceptuje faktury bez NIP kupującego

Przedsiębiorca, który wykorzystuje samochód osobowy w działalności gospodarczej, może odliczyć VAT z faktury na jego nabycie. Nawet jak nie wpisano na niej jego NIP.

Publikacja: 10.08.2026 05:30

Skarbówka akceptuje faktury bez NIP kupującego

Skarbówka akceptuje faktury bez NIP kupującego

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Formalne braki faktury nie pozbawiają nabywcy prawa do odliczenia VAT. Najważniejsze, aby odzwierciedlała prawdziwą transakcję. Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2026 r. (0111-KDIB3-1.4012. 446.2026.2.ICZ).

Przyjrzyjmy się dokładniej tej sprawie. Przedsiębiorca kupił w marcu samochód osobowy. Faktura została wystawiona na osobę fizyczną. Nie ma na niej NIP nabywcy, co – jak pisze przedsiębiorca we wniosku o interpretację – było wynikiem przeoczenia i ekscytacji związanej z zakupem auta. Zapewnia jednak, że od początku pojazd był wykorzystywany w firmie. 1 kwietnia został też wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany.

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