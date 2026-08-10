Skarbówka akceptuje faktury bez NIP kupującego

Formalne braki faktury nie pozbawiają nabywcy prawa do odliczenia VAT. Najważniejsze, aby odzwierciedlała prawdziwą transakcję. Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2026 r. (0111-KDIB3-1.4012. 446.2026.2.ICZ).

Przyjrzyjmy się dokładniej tej sprawie. Przedsiębiorca kupił w marcu samochód osobowy. Faktura została wystawiona na osobę fizyczną. Nie ma na niej NIP nabywcy, co – jak pisze przedsiębiorca we wniosku o interpretację – było wynikiem przeoczenia i ekscytacji związanej z zakupem auta. Zapewnia jednak, że od początku pojazd był wykorzystywany w firmie. 1 kwietnia został też wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany.