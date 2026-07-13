Cel wytworzenia prototypu decyduje o jego rozliczeniu w kosztach

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 kwietnia 2026 r. (II FSK 866/23).

Spółka mająca status centrum badawczo-rozwojowego opracowywała innowacyjną linię technologiczną dla przemysłu motoryzacyjnego. Celem projektu było stworzenie nowej technologii umożliwiającej zwiększenie elastyczności i jakości procesu produkcyjnego. W ramach przedsięwzięcia spółka prowadziła prace projektowe, inżynieryjne, programowe, wykonawcze i wdrożeniowe. Jednym z elementów projektu było wykonanie prototypu, który miał potwierdzić funkcjonalność opracowanego rozwiązania oraz wykazać, że prace rozwojowe zakończyły się wynikiem pozytywnym.