Rzeczpospolita
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Cel wytworzenia prototypu decyduje o jego rozliczeniu w kosztach

Jeżeli prototyp powstały w toku prac rozwojowych stanowi zwieńczenie tych prac i potwierdza osiągnięcie ich pozytywnego wyniku, to koszty jego wytworzenia powinny zwiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej.

Publikacja: 13.07.2026 08:17

Cel wytworzenia prototypu decyduje o jego rozliczeniu w kosztach

Cel wytworzenia prototypu decyduje o jego rozliczeniu w kosztach

Foto: Adobe Stock

Kacper Skoczylas

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 kwietnia 2026 r. (II FSK 866/23).

Spółka mająca status centrum badawczo-rozwojowego opracowywała innowacyjną linię technologiczną dla przemysłu motoryzacyjnego. Celem projektu było stworzenie nowej technologii umożliwiającej zwiększenie elastyczności i jakości procesu produkcyjnego. W ramach przedsięwzięcia spółka prowadziła prace projektowe, inżynieryjne, programowe, wykonawcze i wdrożeniowe. Jednym z elementów projektu było wykonanie prototypu, który miał potwierdzić funkcjonalność opracowanego rozwiązania oraz wykazać, że prace rozwojowe zakończyły się wynikiem pozytywnym.

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