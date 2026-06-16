Rzeczpospolita
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Środki na infrastrukturę spółdzielni bez CIT

Dochód uzyskany przez spółdzielnię mieszkaniową ze sprzedaży działki, przeznaczony na zagospodarowanie terenu stanowiącego jej zasoby mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Publikacja: 16.06.2026 05:10

Środki na infrastrukturę spółdzielni bez CIT

Środki na infrastrukturę spółdzielni bez CIT

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Kiedy dochód spółdzielni jest zwolniony z podatku dochodowego
  2. Czym są zasoby mieszkaniowe
  3. Czym jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi
  4. Przychód, koszty i dochód spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnie mieszkaniowe, jako osoby prawne, są podatnikami CIT (zob. art. 1 ust. 1 ustawy o CIT).

W art. 12 ustawy o CIT ustawodawca zamieścił otwarty katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy, wskazując, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Z kolei w myśl art. 12 ust. 3 ustawy o CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto spółdzielni mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, co do zasady stanowią przychód podatkowy. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez spółdzielnię mieszkaniową, mające związek z uzyskanym przychodem, są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

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