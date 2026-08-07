Inwestycja na gruntach rolnych – wymogi prawne i procedury

Wraz z postępującą urbanizacją grunty rolne są coraz częściej postrzegane jako atrakcyjne tereny pod nowe inwestycje budowlane. W konsekwencji realizacja zabudowy na takich nieruchomościach wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród ich właścicieli, a także potencjalnych inwestorów. Należy jednak pamiętać, że zmiana funkcji gruntu rolnego na budowlaną jest procesem wieloetapowym. Co do zasady obejmuje ona zmianę przeznaczenia nieruchomości na cele nierolnicze, a dopiero później wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w drodze odrębnej decyzji administracyjnej. Poniżej omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z tym procesem.