Rzeczpospolita
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Inwestycja na gruntach rolnych – wymogi prawne i procedury

Grunty rolne mogą być atrakcyjne dla inwestorów, jednak realizacja inwestycji na takim terenie wymaga spełnienia licznych wymogów prawnych, planistycznych i administracyjnych, w tym wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Publikacja: 07.08.2026 05:30

Inwestycja na gruntach rolnych – wymogi prawne i procedury

Inwestycja na gruntach rolnych – wymogi prawne i procedury

Foto: Adobe Stock

Filip Pawlus

SPIS TREŚCI

  1. Czym jest grunt rolny?
  2. Czy każdy grunt rolny można przeznaczyć pod inwestycję?
  3. Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy decyzja o warunkach zabudowy?
  4. W jakich przypadkach wymagana jest zgoda ministra na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze?
  5. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – jakie decyzje należy uzyskać przed realizacją inwestycji?
  6. Jakie opłaty ponosi inwestor w związku z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej?
  7. Kto ponosi opłaty w przypadku zbycia nieruchomości?
  8. Podsumowanie wymogów prawnych i procedur

Wraz z postępującą urbanizacją grunty rolne są coraz częściej postrzegane jako atrakcyjne tereny pod nowe inwestycje budowlane. W konsekwencji realizacja zabudowy na takich nieruchomościach wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród ich właścicieli, a także potencjalnych inwestorów. Należy jednak pamiętać, że zmiana funkcji gruntu rolnego na budowlaną jest procesem wieloetapowym. Co do zasady obejmuje ona zmianę przeznaczenia nieruchomości na cele nierolnicze, a dopiero później wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w drodze odrębnej decyzji administracyjnej. Poniżej omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z tym procesem.

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