Kopiować czy nie? GIIF o zdalnej weryfikacji klienta

Temat kopiowania dowodów tożsamości na potrzeby wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego od dłuższego czasu budzi emocje. Dotychczas główna oś dyskusji koncentrowała się pomiędzy stanowiskami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej („GIIF”) oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”). Głośne, wielomilionowe kary nałożone na jeden z banków oraz spółkę prowadzącą aplikację mobilną za bezpodstawne, w ocenie PUODO, kopiowanie dokumentów tożsamości nie wystudziły emocji w tym zakresie i nie przyniosły klarowności w zakresie oczekiwanego przez organy sposobu działania. W ostatnim czasie do dyskusji w tym obszarze dołączył również Rzecznik Praw Obywatelskich („RPO”). 30 czerwca 2026 r. RPO, w piśmie skierowanym do GIIF, zasygnalizował wątpliwości dotyczące powszechnej praktyki instytucji obowiązanych, polegającej na dokonywaniu weryfikacji tożsamości klienta za pomocą przesyłanej drogą elektroniczną kopii dowodu osobistego. Odpowiedź GIIF zawiera istotne wytyczne dla instytucji obowiązanych w rozumieniu Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”) w zakresie zdalnej identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów. Poniżej przedstawione zostały główne wnioski płynące z komunikacji pomiędzy RPO a GIIF.