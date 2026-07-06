Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Spółka zaliczy do kosztów wydatków na przedterminowe zakończenie najmu

Samo działanie polegające na odstąpieniu od umowy najmu celem zmniejszenia strat ekonomicznych nie wystarcza, by uznać, że dany wydatek spełnia kryterium celowości kosztu podatkowego.

Publikacja: 06.07.2026 04:30

Spółka zaliczy do kosztów wydatków na przedterminowe zakończenie najmu

Spółka zaliczy do kosztów wydatków na przedterminowe zakończenie najmu

Foto: Adobe Stock

Daria Jankowska

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2026 r. (0111-KDIB1-3.4010.55.2026.1.DW).

Ze względu na istotne zmiany w otoczeniu rynkowym (w tym spadek sprzedaży), spółka produkcyjna podjęła decyzję o reorganizacji modelu biznesowego w celu poprawienia efektywności organizacyjnej oraz kosztowej działalności. Spółka podkreślała, że niepodjęcie działań w ramach reorganizacji mógłby skutkować zmniejszeniem poziomu jej konkurencyjności, co wiązałoby się z zagrożeniem dla źródeł przychodów z działalności gospodarczej. Reorganizacja obejmowała m.in. skoncentrowanie produkcji w budynkach będących własnością spółki. Oznaczało to konieczność wcześniejszego zakończenia najmu budynku użytkowanego przez spółkę na podstawie umowy zawartej na czas określony. W tym celu spółka zawarła porozumienie w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, na podstawie którego zobowiązała się do zapłaty wynajmującemu jednorazowego wynagrodzenia z tytułu przedterminowego zakończenia najmu.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama