Spółka zaliczy do kosztów wydatków na przedterminowe zakończenie najmu

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2026 r. (0111-KDIB1-3.4010.55.2026.1.DW).

Ze względu na istotne zmiany w otoczeniu rynkowym (w tym spadek sprzedaży), spółka produkcyjna podjęła decyzję o reorganizacji modelu biznesowego w celu poprawienia efektywności organizacyjnej oraz kosztowej działalności. Spółka podkreślała, że niepodjęcie działań w ramach reorganizacji mógłby skutkować zmniejszeniem poziomu jej konkurencyjności, co wiązałoby się z zagrożeniem dla źródeł przychodów z działalności gospodarczej. Reorganizacja obejmowała m.in. skoncentrowanie produkcji w budynkach będących własnością spółki. Oznaczało to konieczność wcześniejszego zakończenia najmu budynku użytkowanego przez spółkę na podstawie umowy zawartej na czas określony. W tym celu spółka zawarła porozumienie w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, na podstawie którego zobowiązała się do zapłaty wynajmującemu jednorazowego wynagrodzenia z tytułu przedterminowego zakończenia najmu.