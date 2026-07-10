Inwestycje w mieszkania rozliczamy w podatkowych kosztach firmy

Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 czerwca 2026 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.220.2026.3.AG).

Wystąpiła o nią spółka zajmująca się tzw. flippingiem. Kupuje mieszkania do remontu, inwestuje w nie, a następnie sprzedaje z zyskiem. Zapytała fiskusa o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych na przygotowanie lokali do transakcji. Wymagają one bowiem przeprowadzenia różnego rodzaju prac modernizacyjnych. Niekiedy jest to wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego lokalu (np. odświeżenie ścian, wymiana zużytych instalacji, wymiana podłóg). Kiedy indziej trzeba dokonać zmian w układzie funkcjonalnym mieszkania, w szczególności poprzez zmianę przeznaczenia pomieszczeń, np. przeniesienie kuchni w inne miejsce (co wiąże się z koniecznością przebudowy oraz wykonania nowych przyłączy instalacyjnych). Na te inwestycje spółka kupuje materiały budowlane i wykończeniowe, korzysta też z usług remontowych realizowanych przez inne firmy. Nabywa także sprzęt AGD (np. lodówki, piekarniki, płyty grzewcze), który jest instalowany w lokalu i sprzedawany wraz z nieruchomością jako element jej wyposażenia.