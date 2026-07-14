Rok 2026 przynosi jedne z największych od lat zmian w VAT w regionie: podatki rosną, a system stawek obniżonych jest coraz większą rzadkością – takie wnioski płyną z najnowszego badania firmy Forvis Mazars, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Rumunia podniosła stawkę podstawową VAT z 19 proc. do 21 proc., łącząc dotychczasowe stawki obniżone (5 proc. i 9 proc.) w jedną, wynoszącą 11 proc. Estonia podwyższyła stawkę podstawową z 22 proc. do 24 proc., a Kazachstan – z 12 proc. do 16 proc. Uwagę zwracają Węgry – tamtejsza stawka, która wynosi 27 proc., niezmiennie pozostaje najwyższą w UE i plasując się znacznie powyżej regionalnej średniej wynoszącej około 20 proc. W Polsce jest to 23 proc.