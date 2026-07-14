Rzeczpospolita
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Prześwietlamy systemy podatkowe. Widać ciekawe trendy, VAT szybuje

W Europie Środkowo-Wschodniej obserwujemy największą od lat falę podwyżek VAT. Widać też olbrzymie rozbieżności w opodatkowaniu pracy – od 13 proc. do niemal 50 proc. Jak wypada Polska?

Publikacja: 14.07.2026 04:02

Prześwietlamy systemy podatkowe. Widać ciekawe trendy, VAT szybuje

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wyglądają systemy podatkowe w regionie CEE.
  • Jak wypada w tym porównaniu Polska.
  • W których krajach są wysokie wynagrodzenia.
  • Na jakie zmiany liczą przedsiębiorcy.
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Rok 2026 przynosi jedne z największych od lat zmian w VAT w regionie: podatki rosną, a system stawek obniżonych jest coraz większą rzadkością – takie wnioski płyną z najnowszego badania firmy Forvis Mazars, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Rumunia podniosła stawkę podstawową VAT z 19 proc. do 21 proc., łącząc dotychczasowe stawki obniżone (5 proc. i 9 proc.) w jedną, wynoszącą 11 proc. Estonia podwyższyła stawkę podstawową z 22 proc. do 24 proc., a  Kazachstan – z 12 proc. do 16 proc. Uwagę zwracają Węgry – tamtejsza stawka, która wynosi 27 proc., niezmiennie pozostaje najwyższą w UE i plasując się znacznie powyżej regionalnej średniej wynoszącej około 20 proc. W Polsce jest to 23 proc.

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