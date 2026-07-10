Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Ważność uchwały o pełnomocniku do sporów z członkiem zarządu

Konflikt wspólników nie przesądza o bezprawności uchwały. Powołanie pełnomocnika dla spółki, mimo sporu z członkiem zarządu, może służyć jej interesowi i nie naruszać dobrych obyczajów.

Publikacja: 10.07.2026 04:50

Ważność uchwały o pełnomocniku do sporów z członkiem zarządu

Ważność uchwały o pełnomocniku do sporów z członkiem zarządu

Foto: Adobe Stock

Karolina Sieraczek

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 13 listopada 2025 r. (I AGa 180/25) podkreślił, że „Sam fakt, że pozostali wspólnicy generalnie występują przeciwko powodowi może (...) rodzić domniemanie, że każde ich działanie stanowić będzie wrogie względem powoda zachowanie, nakierowane na pokrzywdzenie (….) wspólnika, co w konsekwencji może być także uznane za działanie naruszające dobre obyczaje. Decydująca jest tu jednak ocena obiektywna (por. wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2025 r. II CSKP 1811/22). W tym przypadku rzeczywisty i obiektywny cel podjętej uchwały zmierza do zapewnienia spółce prawidłowego funkcjonowania spółki w procesach prowadzonych z udziałem jej członka zarządu.”

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama