Ważność uchwały o pełnomocniku do sporów z członkiem zarządu

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 13 listopada 2025 r. (I AGa 180/25) podkreślił, że „Sam fakt, że pozostali wspólnicy generalnie występują przeciwko powodowi może (...) rodzić domniemanie, że każde ich działanie stanowić będzie wrogie względem powoda zachowanie, nakierowane na pokrzywdzenie (….) wspólnika, co w konsekwencji może być także uznane za działanie naruszające dobre obyczaje. Decydująca jest tu jednak ocena obiektywna (por. wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2025 r. II CSKP 1811/22). W tym przypadku rzeczywisty i obiektywny cel podjętej uchwały zmierza do zapewnienia spółce prawidłowego funkcjonowania spółki w procesach prowadzonych z udziałem jej członka zarządu.”