Obowiązek uruchomienia i udostępnienia pracownikom pracowniczych planów kapitałowych nakłada na firmy ustawa o PPK. Wyłączeń jest niewiele. Pracodawcy nie muszą ich udostępniać, jeśli są mikroprzedsiębiorcami, wszyscy zaś ich pracownicy zadeklarowali, że nie chcą uczestniczyć w tym programie. Z obowiązku uruchomienia PPK zwalnia też funkcjonowanie w firmie alternatywnego programu, czyli pracowniczych programów emerytalnych.

Twórcy programu pracowniczych planów kapitałowych chcieli, by był on powszechny, by uczestniczyło w nim jak najwięcej osób, by jak najwięcej pracowników oszczędzało dodatkowo z myślą o emeryturze. Atrakcyjność PPK podnoszą dopłaty do wpłat pracowników (2 proc. wynagrodzenia) od ich pracodawców (minimum 1,5 proc. pensji) i państwa. Tak zebrane kwoty inwestowane są w akcje i obligacje przez instytucje dopuszczane do zarządzania PPK.