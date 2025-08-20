Rzeczpospolita
Bot może pomagać w pracy, ale nie kierować

Pracownicy nie mają problemów, by kooperować z systemami sztucznej inteligencji. Badania pokazują, że o ile możemy pracować z botem to nie dla niego. „Ludzki wymiar” wciąż jest kluczowy.

Publikacja: 20.08.2025 04:58

Ustalenie jasnych granic dla sztucznej inteligencji jest kluczem do budowania zaufania pracowników

Foto: shutterstock

Michał Duszczyk

Chociaż agenty AI zyskują popularność w miejscu pracy, pracownicy nadal chcą wytyczenia jasnych granic dla wspólnego działania – taki wniosek płynie z najnowszego badania firmy Workday. Raport „AI Agents Are Here – But Don’t Call Them Boss” jednoznacznie pokazuje, że wizja bota jako szefa jest dziś nie do zaakceptowania. Ankieta, którą przeprowadzono wśród 2950 pracowników, m.in. w Europie, na Bliskim Wschodzie i Ameryce Północnej (respondentami były osoby decyzyjne oraz liderzy wdrożeń oprogramowania, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy), pokazuje, iż 75 proc. z nich jest gotowych do współpracy ze sztuczną inteligencją. Ale nie do pracy dla niej.

