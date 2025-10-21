45 tys. – tyle etatów w sektorze przedsiębiorstw (w firmach z przynajmniej dziesięcioma pracownikami) ubyło w Polsce od stycznia do września, według najnowszych danych GUS. Przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni, że zatrudnienie w firmach rośnie (z wyjątkami w gorszych latach 2009, 2013 i 2020), ale teraz jest w trendzie spadkowym już od dwóch lat.

Z jednej strony, ekonomiści zwracają uwagę na spadający zasób siły roboczej. Z drugiej, osłabiony jest też popyt na pracę. Widać to m.in. w spadającej liczbie ofert pracy. Zgodnie z danymi Grant Thornton, liczba nowych ofert pracy publikowanych na największych portalach rekrutacyjnych jest obecnie najniższa od 2020 r.