Koniec feudalnego zarządzania w firmach
Właściciele i zarządy firm coraz częściej zauważają spadek zaangażowania pracowników oraz większą rotację. Nie zawsze mają świadomość, że ich przyczyną jest niewłaściwe zarządzanie zespołem. Tymczasem słabe przywództwo to jedno z głównych źródeł problemów. Cechy takie jak twardość, silna kontrola i zdolność do osiągania celów niezależnie od kosztów nie sprawdzają się w nowych realiach. Model oparty na tych zasadach, choć przez lata wydawał się skuteczny, nie przystaje do czasów dynamicznego rozwoju technologii i zmieniającego się stylu pracy, np. hybrydowego. Pracownicy mają dziś także inne aspiracje i potrzeby – nie chcą wykonywać poleceń, gdy nie rozumieją ich celu. Odrzucają styl oparty wyłącznie na kontroli i nakazach. Aby ich zatrzymać, potrzebna jest więc zmiana stylu zarządzania oraz nowe kompetencje menedżerów.
Jakie cechy powinien mieć lider nowych czasów i jakie zmiany muszą wprowadzić firmy, by usprawnić zarządzanie – o tym piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Piszemy ponadto: o ryzykach i konsekwencjach zarządu kadłubowego w spółce z o.o., o nowych regułach gry na rynku fuzji i przejęć oraz o wdrażaniu przepisów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wyjaśniamy także, jak zadbać o aktualność znaku towarowego oraz jakie są konsekwencje rozbudowy zakładu bez odpowiednich pozwoleń budowlanych.
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