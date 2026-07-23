Oznaczanie treści AI – formalność czy nowe wyzwanie compliance?

Choć przyjęte w ramach pakietu „AI Omnibus” zmiany przewidują okres przejściowy do 2 grudnia 2026 r. dla dostawców systemów generatywnej AI wprowadzonych na rynek przed 2 sierpnia 2026 r., przedsiębiorcy już teraz powinni przygotować się na nowe wymogi. Na pierwszy rzut oka obowiązek oznaczania treści generowanych przez AI wydaje się intuicyjny – odbiorca powinien wiedzieć, czy ma do czynienia z realnym zdjęciem, głosem lub tekstem, czy z treścią wygenerowaną albo zmodyfikowaną przez system AI. W praktyce jednak trudności może sprawiać kwalifikacja konkretnych przypadków użycia AI, w tym ustalenie, co właściwie podlega oznaczeniu, kto odpowiada za wykonanie obowiązku, jaką formę powinno mieć oznaczenie oraz jak zapewnić, aby informacja o pochodzeniu treści nie zniknęła w dalszym obiegu materiału.