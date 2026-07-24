Co zmienia nowela ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Ustawa z 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja z 2026 r.) wprowadza istotne zmiany w dotychczasowym stanie prawnym. Po pierwsze, termin na sporządzenie i uchwalenie przez gminy planów ogólnych został wydłużony do 31 sierpnia 2026 r. Po drugie, przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy ograniczono krąg podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o ich wydanie. Ustawa przewiduje także szereg innych modyfikacji mających usprawnić procesy planistyczne, w szczególności dotyczących zintegrowanych planów inwestycyjnych.