Jak leasing wspiera inwestycje ESG?

Transformacja energetyczna to dziś nie tylko kwestia ambicji klimatycznych, ale przede wszystkim ogromne wyzwanie inwestycyjne i finansowe dla całej gospodarki. Skala potrzeb liczona w setkach miliardów złotych, rosnące ceny energii oraz konieczność modernizacji infrastruktury sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej szukają dostępnych i elastycznych źródeł finansowania. W tym kontekście leasing – dotąd kojarzony głównie z pojazdami i maszynami – zaczyna odgrywać istotną rolę w finansowaniu zielonej transformacji, wspierając inwestycje w efektywność energetyczną, OZE i nowe technologie.