Rzeczpospolita
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Jak leasing wspiera inwestycje ESG?

Transformacja energetyczna wymaga od firm coraz większych inwestycji w OZE, efektywność energetyczną i nowe technologie. Leasing staje się jednym z kluczowych źródeł finansowania tych zmian.

Publikacja: 24.07.2026 05:20

Jak leasing wspiera inwestycje ESG?

Jak leasing wspiera inwestycje ESG?

Foto: Adobe Stock

Sebastian Zientara

Transformacja energetyczna to dziś nie tylko kwestia ambicji klimatycznych, ale przede wszystkim ogromne wyzwanie inwestycyjne i finansowe dla całej gospodarki. Skala potrzeb liczona w setkach miliardów złotych, rosnące ceny energii oraz konieczność modernizacji infrastruktury sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej szukają dostępnych i elastycznych źródeł finansowania. W tym kontekście leasing – dotąd kojarzony głównie z pojazdami i maszynami – zaczyna odgrywać istotną rolę w finansowaniu zielonej transformacji, wspierając inwestycje w efektywność energetyczną, OZE i nowe technologie.

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