Teresa Siudem: Nowe wymogi dla treści tworzonych przez AI

Obowiązek ten wynika z art. 50 unijnego rozporządzenia AI Act, które ustanawia tzw. obowiązki przejrzystości. Dla dostawców systemów generatywnej AI wprowadzonych na rynek przed 2 sierpnia 2026 r. przewidziano okres przejściowy na dostosowanie się do nowych wymogów, do 2 grudnia 2026 r.

Co te zmiany oznaczają w praktyce? Treści tworzone z wykorzystaniem AI będą musiały być oznaczane tak, aby odbiorca wiedział, czy ma do czynienia z autentycznym zdjęciem, nagraniem głosu lub tekstem, czy też z materiałem wygenerowanym albo zmodyfikowanym przez system sztucznej inteligencji. Nie będzie to jednak proste. Mogą bowiem pojawić się wątpliwości dotyczące tego, które treści należy oznaczać, kto odpowiada za wykonanie tego obowiązku oraz jaką formę powinno przyjąć oznaczenie.