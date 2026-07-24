Czy firma MŚP może podwoić rentowność w ciągu 1–2 lat?

W polskich firmach – szczególnie z sektora MŚP – kiedy pojawia się presja lub ambicja poprawy wyniku, pierwszym sposobem osiągnięcia tego celu jest „sprzedawać więcej” lub gwałtownie ciąć koszty. To intuicyjne podejście. Problem w tym, że intuicja bardzo często prowadzi do pułapki wzrostu bez większego zysku.

Z analiz praktyków i danych rynkowych wynika jasno: zwiększanie sprzedaży nie zawsze przekłada się na proporcjonalny wzrost rentowności, a jedynie multiplikuje istniejące problemy operacyjne i kosztowe. Tymczasem najbardziej wartościowe firmy to te, które równolegle rozwijają przychody, marżę brutto i dyscyplinę kosztową.