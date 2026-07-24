Rzeczpospolita
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Czy firma MŚP może podwoić rentowność w ciągu 1–2 lat?

Wzrost sprzedaży nie gwarantuje wzrostu zysku. Firmy, które chcą znacząco poprawić rentowność, muszą równocześnie pracować nad marżą, kosztami, produktywnością i wykorzystaniem AI.

Publikacja: 24.07.2026 05:50

Czy firma MŚP może podwoić rentowność w ciągu 1–2 lat?

Czy firma MŚP może podwoić rentowność w ciągu 1–2 lat?

Foto: Adobe Stock

Witold Kowalski

SPIS TREŚCI

  1. Kiedy podwojenie zysku nie jest możliwe?
  2. Iluzja wzrostu: sprzedaż rośnie znacznie szybciej niż zysk
  3. Dwie drogi wzrostu: ekstensywna i prawdziwego skalowania
  4. Główne dźwignie wzrostu zysku
  5. Kompetencja liderska, która zmienia wszystko: myślenie finansowe
  6. Integrator – nowa rola lidera w erze AI

W polskich firmach – szczególnie z sektora MŚP – kiedy pojawia się presja lub ambicja poprawy wyniku, pierwszym sposobem osiągnięcia tego celu jest „sprzedawać więcej” lub gwałtownie ciąć koszty. To intuicyjne podejście. Problem w tym, że intuicja bardzo często prowadzi do pułapki wzrostu bez większego zysku.

Z analiz praktyków i danych rynkowych wynika jasno: zwiększanie sprzedaży nie zawsze przekłada się na proporcjonalny wzrost rentowności, a jedynie multiplikuje istniejące problemy operacyjne i kosztowe. Tymczasem najbardziej wartościowe firmy to te, które równolegle rozwijają przychody, marżę brutto i dyscyplinę kosztową.

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