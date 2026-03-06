Zapowiedziana przez ministra Macieja Berka druga faza upraszczania przepisów już się zaczęła – przynajmniej w sferze prawa podatkowego. W ubiegłym tygodniu w Kancelarii Premiera doszło do spotkania przedstawicieli organizacji gospodarczych z rządem w tej sprawie. Oprócz Berka, koordynującego rządowe prace nad deregulacją, stronę rządową reprezentował wiceminister finansów Jarosław Neneman, odpowiedzialny za legislację podatkową.

Spotkanie nie zakończyło się oficjalnym komunikatem ani wiążącymi decyzjami co do zmian konkretnych przepisów. Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita”, ustalono jednak, że zgłoszonymi propozycjami mają się zająć rządowe zespoły robocze. Intencją rządu ma być wprowadzenie wypracowanych wspólnie zmian przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.