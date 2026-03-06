Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Podatki do uproszczenia w dwa lata. Wiemy, jakie są propozycje

Mniej sprawozdań dla fiskusa i krótsze terminy przedawnienia podatków – takie mogą być efekty kolejnego etapu deregulacji w prawie podatkowym.

Publikacja: 06.03.2026 07:12

Premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański

Premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański

Foto: PAP/Paweł Supernak

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są planowane zmiany w prawie podatkowym dotyczące uproszczenia procedur?
  • W jaki sposób cyfryzacja rozliczeń podatkowych wpływa na obowiązki sprawozdawcze?
  • Jakie zmiany są proponowane w zakresie ochronnych interpretacji prawa podatkowego?
  • Jakie trudności są związane z pełnomocnictwami podatkowymi i jakie zmiany są sugerowane?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Zapowiedziana przez ministra Macieja Berka druga faza upraszczania przepisów już się zaczęła – przynajmniej w sferze prawa podatkowego. W ubiegłym tygodniu w Kancelarii Premiera doszło do spotkania przedstawicieli organizacji gospodarczych z rządem w tej sprawie. Oprócz Berka, koordynującego rządowe prace nad deregulacją, stronę rządową reprezentował wiceminister finansów Jarosław Neneman, odpowiedzialny za legislację podatkową.

Spotkanie nie zakończyło się oficjalnym komunikatem ani wiążącymi decyzjami co do zmian konkretnych przepisów. Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita”, ustalono jednak, że zgłoszonymi propozycjami mają się zająć rządowe zespoły robocze. Intencją rządu ma być wprowadzenie wypracowanych wspólnie zmian przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Chaos z akcyzą od e-papierosów: jedno ministerstwo i dwa różne projekty
Zmiany w przepisach podatkowych
Chaos z akcyzą od e-papierosów: jedno ministerstwo i dwa różne projekty
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Rząd chce uszczelnić system SENT. Przyjęto projekt ustawy
Zmiany w przepisach podatkowych
Rząd chce uszczelnić system SENT. Przyjęto projekt ustawy
JPK CIT – wnioski po pierwszym etapie wdrożenia
Zmiany w przepisach podatkowych
JPK CIT – wnioski po pierwszym etapie wdrożenia
VAT – zmiany w 2026 roku to nie tylko KSeF
Zmiany w przepisach podatkowych
VAT – zmiany w 2026 roku to nie tylko KSeF
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama