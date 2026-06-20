Na mocy wchodzącego w sobotę w życie rozporządzenia z systemu SENT zostaną wyłączone przewozy odzieży i obuwia w celu sprzedaży krajowej, eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – z wyłączeniem tej ostatniej, następującej bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu towarów importowanych w kraju.

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SENT: krajowe przewozy odzieży i obuwia poza systemem

Tym samym SENT-em będą objęte przewozy w ramach importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz tranzytu przez terytorium Polski. Przy czym próg, po przekroczeniu którego należy zgłaszać przewóz do systemu SENT, został w ich przypadku podniesiony z 10 kg do 31,5 kg w przypadku odzieży oraz z 20 do 64 sztuk w przypadku obuwia.

Od 17 marca weszły w życie przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek zgłaszania do systemu SENT transportu odzieży i obuwia, jeśli przewożonych jest więcej niż 10 kg odzieży i 20 sztuk towaru (np. butów). Rozwiązania te wzbudziły protesty, w efekcie w maju weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, na mocy którego z obowiązku zgłaszania do SENT zostali wyłączeni mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym spółki cywilne oraz spółki jawne. Wyłączenie dotyczyło przewozów odzieży i obuwia wykonywanych w celu sprzedaży na targowiskach objętych opłatą targową, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (waga odzieży poniżej 500 kg, a liczba sztuk obuwia poniżej 700).