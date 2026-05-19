Kary w systemie SENT – jak ich uniknąć

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) to narzędzie teleinformatyczne wykorzystywane przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania przewozu wybranych kategorii towarów na terytorium Polski. Obejmuje on zarówno transport drogowy, jak i kolejowy. Głównym celem systemu jest ograniczenie nadużyć podatkowych oraz większa kontrola obrotu towarami szczególnie narażonymi na nieprawidłowości.

Zgłoszenia przewozu są dokonywane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W zgłoszeniu trzeba podać m.in. rodzaj towaru, jego ilość, miejsce rozpoczęcia i zakończenia przewozu, dane nadawcy, odbiorcy i przewoźnika. Po prawidłowym złożeniu zgłoszenia system generuje numer referencyjny SENT, który następnie należy przekazać przewoźnikowi, a w określonych przypadkach także odbiorcy.