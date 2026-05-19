Zjawiska pogodowe – kumulujące się finansowe konsekwencje dla firm

Kryzys paliwowy i łańcuchy dostaw zdominowały nagłówki w medialnych doniesieniach. Inne ryzyka materializują się równolegle, a tylko niewielka część biznesu odpowiada na nie w wystarczającym stopniu. Prawdziwe pytanie brzmi: czy firma potrafi zintegrować te rozproszone sygnały w decyzje, które mają właściciela, termin i budżet?

Jedna czwarta. Jedynie tyle szacowanych strat ekonomicznych spowodowanych przez katastrofy naturalne i fizyczne ryzyka klimatyczne w Europie w latach 1980–2023 było ubezpieczonych. Koszty pozostałych trzech czwartych spadają bezpośrednio na przedsiębiorstwa, samorządy i gospodarstwa domowe. W Polsce luka ubezpieczeniowa jest jedną z najwyższych w Europie – dane EEA/EIOPA wskazują, że ponad 90 proc. historycznych strat z ekstremów pogodowo-klimatycznych pozostawało nieubezpieczonych, a udział strat pokrytych ubezpieczeniem szacuje się nawet na poziomie ok. 7 proc.