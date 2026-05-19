Składka od prokurenta – jest szansa na zwrot

Jeśli ustawodawca nakłada obowiązek na określoną kategorię podmiotów od danego dnia, to nie można twierdzić, że już wcześniej byli nim domyślnie objęci. Taka jest konkluzja wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 marca 2026 r. (II GSK 22/23).

Chodzi o rozliczenia prokurentów, czyli osób upoważnionych do reprezentowania spółki. Od 1 lipca 2022 r. w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wyraźnie napisane, że powinni płacić składkę zdrowotną (potrąca ją spółka). Wcześniej (od 1 stycznia 2022 r.) przepis mówił o osobach powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania.