Wciąż jest marna frekwencja na walnych zgromadzeniach

Parlamentarny zespół ds. spółdzielczości mieszkaniowej zebrał się, by ocenić działanie tzw. małej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie na początku 2026 r. (DzU z 2026 r. poz. 39). Najgłośniejsza zmiana dotyczyła ograniczenia głosowania przez pełnomocników. O jej skutkach dla przebiegu tegorocznych walnych zgromadzeń (WZ) już pisaliśmy na łamach dodatku „Biznes. Bezpieczna firma”.

Nowelizacja objęła też sposób organizacji WZ. Mianowicie wyłączyła stosowanie art. 15zzzr specustawy covidowej, umożliwiającej podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.