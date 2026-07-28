Rzeczpospolita
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AI Act na horyzoncie

Sierpień br. to ostateczny termin na przeanalizowanie wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Wejdą wtedy w życie pierwsze obowiązki uregulowane w AI Act.

Publikacja: 28.07.2026 05:40

AI Act - zmiany dla firm od 2 sierpnia 2026 r.

AI Act - zmiany dla firm od 2 sierpnia 2026 r.

Foto: Adobe Stock

Beata Dobrowolska

Wakacje w tym roku nie dla każdego okażą się czasem odpoczynku. Chociaż do niedawna zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją kojarzyły się tylko z projektami w branżach wysokospecjalizowanych, to dziś AI obejmuje w zasadzie każdą polską firmę wykorzystującą algorytmy do automatyzacji procesów wewnątrz organizacji. Obowiązek dostosowania wewnętrznych regulacji zbliża się nieuchronnie, a ignorowanie AI Act to ogromne ryzyko biznesowe – kary za brak zgodności z prawem mogą sięgnąć nawet 35 mln euro lub 7 proc. globalnego obrotu. Firmom pozostało zaledwie kilkanaście miesięcy na reakcję, co oznacza, że to najwyższy czas na przeprowadzenie wewnętrznych procedur i opracowanie strategii działania.

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