Czy skończy się potencjalne „widmo więzienia” za spóźniony wniosek o upadłość

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej lub likwidatora nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia spraw spółki, podejmowania decyzji biznesowych czy reprezentowania jej w obrocie gospodarczym. Osoby sprawujące te funkcje są adresatami licznych obowiązków wynikających zarówno z przepisów prawa handlowego, jak i z regulacji podatkowych, administracyjnych, upadłościowych oraz karnych. W konsekwencji błędne decyzje, zaniechania lub niedochowanie obowiązków ustawowych mogą prowadzić nie tylko do odpowiedzialności cywilnoprawnej czy korporacyjnej, lecz również do odpowiedzialności karnej. Wbrew powszechnemu przekonaniu ryzyko związane z pełnieniem funkcji w spółkach kapitałowych nie sprowadza się bowiem wyłącznie do odpowiedzialności majątkowej – w określonych przypadkach ustawodawca przewiduje także sankcje karne za naruszenie obowiązków związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.