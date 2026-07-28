Rzeczpospolita
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Czy skończy się potencjalne „widmo więzienia” za spóźniony wniosek o upadłość

Planowana zmiana przepisów nie zakłada zniesienia odpowiedzialności osób zarządzających za skutki nieterminowego złożenia wniosku o upadłość. Zmniejszony ma być jedynie poziom ich represyjności przez usunięcie pozbawienia wolności z katalogu kar.

Publikacja: 28.07.2026 05:00

Czy skończy się potencjalne „widmo więzienia” za spóźniony wniosek o upadłość

Czy skończy się potencjalne „widmo więzienia” za spóźniony wniosek o upadłość

Foto: Adobe Stock

Piotr Kieloch, Daria Otmar-Sztejn

SPIS TREŚCI

  1. Przenikanie prawa handlowego i karnego
  2. Projekt zmian w k.s.h. - ograniczenie represyjności
  3. Geneza i funkcja art. 586 k.s.h.
  4. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  5. Kształt odpowiedzialności członków zarządu oraz likwidatorów 
  6. Zakres i znaczenie projektowanych zmian w k.s.h.
  7. Odpowiedzialność członków zarządu poza art. 586 k.s.h.
  8. Czy skończy się potencjalne „widmo więzienia” za spóźniony wniosek o upadłość. Komentarz

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej lub likwidatora nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia spraw spółki, podejmowania decyzji biznesowych czy reprezentowania jej w obrocie gospodarczym. Osoby sprawujące te funkcje są adresatami licznych obowiązków wynikających zarówno z przepisów prawa handlowego, jak i z regulacji podatkowych, administracyjnych, upadłościowych oraz karnych. W konsekwencji błędne decyzje, zaniechania lub niedochowanie obowiązków ustawowych mogą prowadzić nie tylko do odpowiedzialności cywilnoprawnej czy korporacyjnej, lecz również do odpowiedzialności karnej. Wbrew powszechnemu przekonaniu ryzyko związane z pełnieniem funkcji w spółkach kapitałowych nie sprowadza się bowiem wyłącznie do odpowiedzialności majątkowej – w określonych przypadkach ustawodawca przewiduje także sankcje karne za naruszenie obowiązków związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

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