Przemysław Wierzbicki wyjaśnia, skąd wzięła się jego wizja stworzenia kancelarii, która nie ogranicza się do świadczenia usług prawnych, lecz staje się partnerem biznesowym przedsiębiorców. Jak podkreśla: – Bardzo łatwo jest mi się postawić w roli kogoś, kto nie tylko świadczy usługi prawnicze, ale też z takich usług korzysta.

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Zrozumieć model biznesowy klienta

Gość podcastu zwraca uwagę, że wielu prawników wciąż koncentruje się na przepisach, zamiast zrozumieć cele biznesowe swoich klientów. Tłumaczy, dlaczego skuteczne doradztwo zaczyna się od poznania realiów działalności przedsiębiorcy i przekonuje, że bez zrozumienia modelu biznesowego trudno mówić o rzeczywistym wsparciu.

Mecenas Wierzbicki wskazuje, kiedy warto korzystać z własnego działu prawnego, a kiedy niezbędne jest wsparcie zewnętrznych ekspertów. Podkreśla także znaczenie doświadczenia procesowego, odpowiednich zasobów i wiarygodności kancelarii, zwracając uwagę, że „spór sporowi jest nierówny”.

Jednym z tematów odcinka jest także rebranding kancelarii oraz nowa strona internetowa, która – jak tłumaczy gość – „ma być odzwierciedleniem rzeczywistych wartości firmy, a nie kolejną marketingową wizytówką”.

Przemysław Wierzbicki opowiada również o swoim e-booku poświęconym polskiemu systemowi prawnemu. Publikacja powstała z myślą o przedsiębiorcach i osobach, które nie mają wykształcenia prawniczego, ale chcą świadomie poruszać się w realiach postępowań sądowych. – Ja mam zawsze bardzo dużą pokorę i uważam, że prawnicy są po to, żeby pomagać. I jeżeli ktoś, komu pomagamy, nie rozumie naszej pracy, to znaczy, że nie użyliśmy właściwego języka – mówi Przemysław Wierzbicki.

Historyczna zmiana dla zawodów prawniczych

Duża część rozmowy poświęcona jest sztucznej inteligencji i jej wpływowi na rynek usług prawnych. Gość podcastu nie ma wątpliwości, że branża stoi u progu historycznej zmiany. – Uważam, że jest to jedna z najbardziej fundamentalnych zmian, jakie ta branża przeżyła od czasów wynalezienia pisma – ocenia mecenas Wierzbicki.

Na zakończenie rozmowy gość opowiada o zarządzaniu dużym zespołem i wyzwaniach związanych z rolą lidera. Przekonuje, że rozwój kancelarii wymaga wyjścia poza specjalizację prawniczą, otwartości na naukę i gotowości do podejmowania trudnych decyzji. Jak podsumowuje: – W życiu trzeba mieć pokorę i prawo nie jest jak Słońce, które jest w samym centrum życia. Oprócz prawa istnieje wiele płaszczyzn, które są ważne.

To rozmowa o nowoczesnym prawie, biznesie i technologii, ale również o odpowiedzialności, przywództwie oraz przyszłości zawodu prawnika w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.