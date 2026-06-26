Rzeczpospolita

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Lekarz może stosować 14-proc. ryczałt. O ile zarobi do 2 mln euro rocznie

Fiskus pozwala na korzystne opodatkowanie lekarzy rezydentów, którzy po szkoleniu pracują dla tego samego szpitala.

Publikacja: 26.06.2026 20:33

Wydana 24 czerwca 2026 r. interpretacja prawa podatkowego wskazuje na dość liberalne podejście fisku

Wydana 24 czerwca 2026 r. interpretacja prawa podatkowego wskazuje na dość liberalne podejście fiskusa do byłych lekarzy rezydentów.

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów z prywatnych praktyk lekarskich może być korzystne zwłaszcza przy wyższych zarobkach. Są jednak ograniczenia w stosowaniu tego ryczałtu. Wydana 24 czerwca 2026 r. interpretacja prawa podatkowego wskazuje na dość liberalne podejście fiskusa do byłych lekarzy rezydentów.

Wniosek o interpretację złożył lekarz, który jeszcze do niedawna odbywał szkolenie w szpitalu jako lekarz rezydent. Po jego zakończeniu wciąż jest zatrudniony w tym samym szpitalu, choć zakres jego obowiązków nieco się zmienił. Zamiast pracować pod kierunkiem lekarza specjalisty i wykonywać różne czynności pomocnicze, teraz już kieruje procesem leczenia pacjentów (określił to we wniosku jako „wytyczanie linii postępowania diagnostyczno-leczniczego”). Inna jest też forma współpracy ze szpitalem: dotychczas była to umowa o pracę, a teraz lekarz chce świadczyć usługi jako jednoosobowa firma.

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