Ryczałtowe opodatkowanie przychodów z prywatnych praktyk lekarskich
może być korzystne zwłaszcza przy wyższych zarobkach. Są jednak
ograniczenia w stosowaniu tego ryczałtu. Wydana 24 czerwca 2026 r.
interpretacja prawa podatkowego wskazuje na dość liberalne
podejście fiskusa do byłych lekarzy rezydentów.
Wniosek o
interpretację złożył lekarz, który jeszcze do niedawna odbywał
szkolenie w szpitalu jako lekarz rezydent. Po jego zakończeniu wciąż jest zatrudniony w tym samym szpitalu, choć zakres jego obowiązków nieco się zmienił. Zamiast pracować
pod kierunkiem lekarza specjalisty i wykonywać różne
czynności pomocnicze, teraz już kieruje procesem leczenia
pacjentów (określił to we wniosku jako „wytyczanie
linii postępowania diagnostyczno-leczniczego”). Inna jest też
forma współpracy ze szpitalem: dotychczas była to umowa o pracę,
a teraz lekarz chce świadczyć usługi jako jednoosobowa firma.