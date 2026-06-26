Ryczałtowe opodatkowanie przychodów z prywatnych praktyk lekarskich może być korzystne zwłaszcza przy wyższych zarobkach. Są jednak ograniczenia w stosowaniu tego ryczałtu. Wydana 24 czerwca 2026 r. interpretacja prawa podatkowego wskazuje na dość liberalne podejście fiskusa do byłych lekarzy rezydentów.

Wniosek o interpretację złożył lekarz, który jeszcze do niedawna odbywał szkolenie w szpitalu jako lekarz rezydent. Po jego zakończeniu wciąż jest zatrudniony w tym samym szpitalu, choć zakres jego obowiązków nieco się zmienił. Zamiast pracować pod kierunkiem lekarza specjalisty i wykonywać różne czynności pomocnicze, teraz już kieruje procesem leczenia pacjentów (określił to we wniosku jako „wytyczanie linii postępowania diagnostyczno-leczniczego”). Inna jest też forma współpracy ze szpitalem: dotychczas była to umowa o pracę, a teraz lekarz chce świadczyć usługi jako jednoosobowa firma.