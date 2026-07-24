– W tej chwili ponad 90 proc. substancji czynnych do leków, z których korzystamy w Polsce jest produkowanych w Chinach. Ponad 90 proc. przetwórstwa metali ziem rzadkich to Chiny, ponad 90 proc. produkcji fotowoltaiki to Chiny – mówi Jakub Bińkowski, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, gość programu Marcina Piaseckiego – To oznacza, że jesteśmy w niebezpiecznym stopniu zależni od Chin. A przypomnijmy, że to jest państwo autorytarne, państwo, które jest sojusznikiem wrogiej nam Rosji. Kurek ze strategicznymi dobrami, bez których Europa nie może funkcjonować, może zostać przykręcony w zależności od politycznego zapotrzebowania. I to jest gigantyczne niebezpieczeństwo – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

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