W najnowszym odcinku podcastu „Nawigator Prawny” rozmawiamy o projekcie ustawy wdrażającej unijne regulacje dotyczące jawności wynagrodzeń. Gościem programu jest Anna Hoffman-Flatow, radczyni prawna z kancelarii JWP, która wyjaśnia, jakie zasady już obowiązują, a jakie są planowane i gdzie kryją się największe ryzyka.

Reklama Reklama

W odcinku analizujemy trzy konkretne sytuacje:

– publikacja widełek w firmie IT ujawnia różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn,

– pracownik żąda informacji o zasadach ustalania płac i średnich zarobkach w swojej kategorii stanowisk,

– firma przygotowuje ogłoszenia rekrutacyjne, ale nie ma spójnej polityki wynagrodzeń.

Odpowiadamy m.in. na pytania:

– kiedy różnice w płacach mogą oznaczać dyskryminację,

– jakie dane trzeba ujawnić pracownikowi, a czego nie,

– jakie sankcje grożą za brak reakcji,

– jak przygotować organizację, zanim nowe przepisy zaczną obowiązywać.

To praktyczna rozmowa dla przedsiębiorców i działów HR, które chcą uporządkować politykę płacową i uniknąć kosztownych sporów. W „Nawigatorze Prawnym” pokazujemy, jak przełożyć projekt ustawy na konkretne działania – zanim jawność wynagrodzeń stanie się źródłem poważnych problemów.