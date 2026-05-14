Po ponownym zatrudnieniu uczestnika PPK nie trzeba „zapisywać” do programu

Osoba zatrudniona, która została „zapisana” przez podmiot zatrudniający do PPK, czyli została zawarta – w jej imieniu i na jej rzecz – umowa o prowadzenie PPK, staje się uczestnikiem PPK. Zachowuje ten status niezależnie od złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy dalszego zatrudnienia w firmie. Jeżeli uczestnik PPK przestał pracować w podmiocie, który „zapisał” go do PPK, a później zostaje ponownie zatrudniony przez ten podmiot, to – co do zasady – już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu po ponownym zatrudnieniu trzeba obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. Konieczność zawarcia dla takiej osoby nowej umowy o prowadzenie PPK powstaje w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający zmienił w międzyczasie instytucję finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.