AI zdobywa dla firm kontrakty, dotacje i klientów. Oto narzędzia warte poznania

Polskie systemy AI potrafią dziewięciokrotnie przyspieszyć przygotowanie oferty przetargowej, zautomatyzować pisanie wniosków o granty z 80-proc. oszczędnością czasu i zadbać, by ChatGPT polecał klientom dane produkty.

Publikacja: 11.02.2026 04:19

AI pomaga zdobywać kontrakty, dotacje i klientów. Najlepsze narzędzia dla firm

AI pomaga zdobywać kontrakty, dotacje i klientów. Najlepsze narzędzia dla firm

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje przygotowanie ofert przetargowych?
  • Jakie korzyści przynosi automatyzacja procesu składania wniosków o dotacje?
  • W jaki sposób AI wpływa na widoczność marek w cyfrowych rekomendacjach?
Skończyła się era, w której o sukcesie w zamówieniach publicznych czy pozyskiwaniu dotacji decydowała wyłącznie liczebność działu administracyjnego. W dobie sztucznej inteligencji przedsiębiorcy zyskują nową broń.

Rynek zamówień publicznych w Unii Europejskiej odpowiada za blisko 20 proc. jej PKB, a polskie pule grantowe tylko w ub. r. opiewały na kwotę przekraczającą 230 mld zł. Mimo tak ogromnego potencjału, dla wielu średnich i małych firm te pieniądze pozostawały nieosiągalne. Barierą nie do przebicia była „ściana” formalności, skomplikowane regulaminy i konieczność delegowania pracowników do żmudnej pracy z dokumentacją. Dziś tę dynamikę rewolucjonizują inteligentne algorytmy – wielotygodniowe procesy zamieniają w zaledwie kilka godzin pracy z asystentem AI.

