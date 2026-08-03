Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Nowa strategia podwyżek płac. Ostrożnie i dla wybranych

Nie dość, że firmy ostrożnie planują budżety na wynagrodzenia w 2027 r., to coraz częściej odchodzą od powszechnych podwyżek, które przez lata były korporacyjnym standardem.

Publikacja: 03.08.2026 05:06

Plany podwyżek. Firmy stawiają na wynagrodzenia „szyte na miarę"

Plany podwyżek. Firmy stawiają na wynagrodzenia „szyte na miarę"

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego era jednolitych podwyżek dla wszystkich pracowników dobiegła końca.
  • Czym jest „świat 5-procentowych podwyżek” i co oznacza dla rynku pracy w 2027 roku.
  • Kto w nowym, selektywnym modelu wynagradzania może liczyć na wzrost pensji.
  • Jak firmy modyfikują strategie płacowe, by w przyszłości skutecznie walczyć o talenty.
Pozostało jeszcze 91% artykułu

– Dobiegła końca era jednolitych, powszechnych podwyżek wynagrodzeń – twierdzi Heather Ryan, dyrektor zarządzająca w Dziale Rewards Data Intelligence globalnej firmy doradczej WTW, komentując wyniki jej najnowszego raportu Salary Budget Planning. Podsumowuje on wyniki badania, które w I połowie tego roku objęło ponad 34 tys. firm ze 156 państw świata, w tym 630 z Polski.

Pytano je o budżety na wynagrodzenia – zarówno ten zrealizowany w 2026 r., jak też ten planowany na 2027 r. Okazało się, że praktycznie w każdym kraju przyszłoroczny wzrost wydatków na płace obecnych pracowników (bez uwzględnienia pensji nowozatrudnionych osób) utrzyma się na poziomie z 2026 r.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama