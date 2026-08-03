– Dobiegła końca era jednolitych, powszechnych podwyżek wynagrodzeń – twierdzi Heather Ryan, dyrektor zarządzająca w Dziale Rewards Data Intelligence globalnej firmy doradczej WTW, komentując wyniki jej najnowszego raportu Salary Budget Planning. Podsumowuje on wyniki badania, które w I połowie tego roku objęło ponad 34 tys. firm ze 156 państw świata, w tym 630 z Polski.

Pytano je o budżety na wynagrodzenia – zarówno ten zrealizowany w 2026 r., jak też ten planowany na 2027 r. Okazało się, że praktycznie w każdym kraju przyszłoroczny wzrost wydatków na płace obecnych pracowników (bez uwzględnienia pensji nowozatrudnionych osób) utrzyma się na poziomie z 2026 r.