Polski hit eksportowy słabnie. Fabryki ograniczają produkcję

Kondycja liczącego ponad 81 firm zatrudniających 423 tys. pracowników polskiego przemysłu drzewno-meblarskiego coraz bardziej słabnie. Prognozy branży zakładają w 2026 r. spadek produkcji sprzedanej do ok. 199,5 mld zł z 203,1 mld zł w roku ubiegłym i 238,5 mld zł w 2022 r. Przedsiębiorcy tną zatrudnienie: na przestrzeni ostatnich pięciu lat w branży meblarskiej ubyło 29 tys. etatów, a w branży drzewnej 16 tys. Spada rentowność, która w produkcji mebli w 2025 r. stopniała do 4,4 proc., z 5,3 proc. rok wcześniej. Po pierwszym kwartale bieżącego roku skurczyła się jeszcze bardziej - do 3,8 proc. W branży drzewnej jest nawet gorzej: według firmy konsultingowej B+R Studio, specjalizującej się w doradztwie dla branży meblarskiej i drzewnej, jeśli w 2022 r. rentowność produkcji wyrobów z drewna wynosiła 10,9 proc., to w 2023 zmalała do 5,3 proc., rok później skurczyła się do 3,2 proc., by w roku ubiegłym wejść na poziom 3,6 proc.