Rzeczpospolita
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Pracownik nie jest kontrahentem dla potrzeb JPK_CIT

Jeżeli pracownicy przedkładają spółce dowody zakupu, które nie zostały wystawione na spółkę, lecz na nich, a spółka zwraca pracownikom ponoszone przez nich wydatki, to pracowników nie uwzględnia się w węźle „Kontrahent” pliku JPK_KR_PD.

Publikacja: 03.08.2026 04:50

Pracownik nie jest kontrahentem dla potrzeb JPK_CIT

Pracownik nie jest kontrahentem dla potrzeb JPK_CIT

Foto: Adobe Stock

Ignacy Czapla, Bartłomiej Hadrian

Spółka zatrudnia pracowników, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych ponoszą szereg wydatków. Są to m.in. koszty podróży służbowych, koszty organizacji spotkań (m.in. spotkań z kontrahentami czy potencjalnymi kontrahentami, spotkań zespołowych) czy koszty szkoleń. Wydatki te są ponoszone ze środków pracowników.

Obowiązująca w spółce polityka rozliczania wydatków zakłada, że – po przejściu wymaganej wewnętrznie procedury rozliczania – poniesione przez pracowników koszty są im zwracane przez spółkę. Następnie dany wydatek jest weryfikowany pod kątem spełnienia przesłanek możliwości zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów spółki.

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